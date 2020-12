Khedira: Löw-Verzicht auf Routiniers "absolut falsches Signal"

Der frühere Fußball-Nationalspieler Sami Khedira hält die Ausbootung seiner Weltmeister-Kollegen Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels durch Bundestrainer Joachim Löw für einen Fehler. Gerade für die angestrebte Entwicklung jüngerer Spieler sei Löws hochumstrittene Entscheidung kontraproduktiv, sagte Khedira in der Bild am Sonntag.

Es sei "das absolut falsche Signal" an die nachwachsende Generation, begründete Khedira seinen Standpunkt, "wenn ich jungen Spielern gleich die Straße freimache, weil man dann als junger Spieler automatisch in einer Komfortzone ist, und in einer Komfortzone hat sich noch kein Mensch der Welt verbessert. Wenn man ältere Spieler von vornherein aussortiert, werden wir nicht das maximale Level erreichen." Ohne Konkurrenzkampf mit etablierten Spielern würden "die sensationell guten jungen Spieler in ihrer eigenen Blase limitiert bleiben".