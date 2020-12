Einbruch in Rossi-Villa überschattet Trauerfeier für Italiens WM-Held

Am Tag der Trauerzeremonie für den Weltmeister von 1982 in der norditalienischen Stadt Vicenza mit seiner Familie, ehemaligen Mitspielern und Fans brachen Kriminelle in die Villa des Idols in der toskanischen Provinz Arezzo ein und räumten das Haus aus. Der Sarg mit Rossis sterblichen Überresten wurde unterdessen zur Einäscherung nach Perugia überführt.

Tausende Fans waren bereits am Freitagnachmittag zum Stadio "Menti" in Vicenza geströmt, wo Rossis Sarg aufgebahrt worden war. An den Fenstern der Gebäude vor dem Stadion hingen Spruchbänder mit dem Slogan "Rossi Gol" sowie Bilder des Stars. In Vicenza hatte Rossi mehrere Jahre gelebt. Auf den Spielfeldern aller Ligen wurde am Wochenende eine Schweigeminute zu Ehren des am Mittwoch im Alter von 64 Jahren an einem Lungentumor verstorbenen Rossi abgehalten.