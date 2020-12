Union Berlin: Englischer Twitter-Account übt Kritik an TV-Geldverteilung

Der englische Twitter-Account von Union Berlin erhält nach dem Schlusspfiff Anerkennung vom FC Bayern und übt daraufhin Kritik an der TV-Geldverteilung.

Eigentlich gab es für alle, die es mit Union Berlin halten, am Samstagabend wenig Grund, unzufrieden zu sein.

Twitter-Account von Union Berlin kritisiert TV-Geldverteilung

So antwortete der englische Twitter-Account von Union Berlin auf den Tweet des englischen Bayern-Accounts "Gutes Spiel" mit "Fair Play = Faire Verteilung von TV-Geldern".

Der Admin spielte damit auf die am vergangenen Montag beschlossene Neu-Verteilung der TV-Gelder für die kommenden vier Jahre an.

Die Kritik dürfte sich vor allem gegen die Säule "Nachhaltigkeit" richten, die das Abschneiden der Vereine in den letzten 20 Jahren berücksichtigt. In dieser Säule liegt Union hinsichtlich der dem Verein in den kommenden Jahren zustehenden Einnahmen mit nur 0,93 Millionen hinter vier Zweitligisten, darunter dem Hamburger SV, dem satte 2,52 Millionen Euro zustehen. (Mehr Informationen zur TV-Geldverteilung)