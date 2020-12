Schalke 04: Jochen Schneider wehrt sich gegen Kritik der Ultras

"Kein Verständnis" habe er, "wenn ein Einzelner herausgepickt wird und dann verantwortlich gemacht wird. Insbesondere im Fall von Alexander Jobst, der einen überragenden Job in seinem Bereich macht und sicherlich zu den allerbesten zählt, die es auf dem Gebiet in der Bundesliga gibt", sagte Schneider in der Bild am Sonntag.