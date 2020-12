UFC 256: Charles Oliveira dominiert Ferguson und will McGregor

Charles Oliveira hat bei UFC 256 den Co-Main-Event gegen Tony Ferguson gewonnen – und danach Ansprüche angemeldet, nächster Gegner des "Notorious One" sein zu wollen, sollte dessen Comeback gegen Dustin Poirier erfolgreich verlaufen.

Der Brasilianer Oliveira bezwang den früheren Interims-Champion im Leichtgewicht einstimmig nach Punkten, sein achter Sieg in Folge in der Gewichtsklasse (Gesamtbilanz: 30:8).

Oliveira dominiert gegen Ferguson

Nach dem Triumph, der als größter seiner Karriere gilt, sagte der 31-Jährige: "Wenn Conor und Poirier im Januar kämpfen, schaue ich mir an, wer dann als nächstes gegen mich antreten wird." Die Empfehlung dafür war eine dominante Performance, Oliveira landete 86 Körpertreffer, Ferguson nur 26, auch bei den als Wirkungstreffern gewerteten "significant strikes" lag er 41:19 vorn. Er hatte Ferguson in jeder Runde am Boden.