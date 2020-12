Tyson Fury beschimpft Anthony Joshua nach Sieg über Pulev

Der WM-Kampf von Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev war noch keine Stunde vorbei, da ging Tyson Fury via Instagram mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit.

Der Schwergewichtler, der seit Längerem auf den Mega-Fight gegen Joshua hofft, richtete seine markige Verbalattacke an seinen voraussichtlich nächsten Gegner.

"Anthony Joshua hat sich live im Fernsehen einfach selbst eingeschissen", lästerte der Brite in dem Clip und kündigte an, er würde Joshua in drei Runden k.o. schlagen.