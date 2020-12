Formel 1: Jean Todt ist "begeistert" von Mick Schumacher

Mick Schumacher kassiert nach seinem Trainingsdebüt in der Formel 1 viel Lob. Auch der frühere Ferrari-Teamchef Jean Todt frohlockt.

"Wenn er die Art von Autos hat, die Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben, werden seine Ergebnisse natürlich anders ausfallen", führte Todt aus: "Was wir für ihn und für die Formel 1 hoffen können, ist, dass es mehr Autos gibt, die in der Leistung an den Mercedes herankommen."