Real setzt Aufwärtstrend fort: Sieg im Derby gegen Atletico

Toni Kroos war an beiden Real-Toren beteiligt © Imago

Real Madrid verschafft sich drei Tage nach dem souveränen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auch in La Liga Luft. Toni Kroos hat daran entscheidenden Anteil.

Real Madrid und Nationalspieler Toni Kroos haben sich drei Tage nach dem souveränen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League auch in La Liga Luft verschafft. Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Zinedine Zidane gewann das Hauptstadtderby gegen Tabellenführer Atlético 2:0 (1:0) und rückte bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran.