BVB-Blamage gegen Stuttgart: Watzke über Analyse nach "schwarzem Tag"

Watzke leidet nach BVB-Klatsche gegen Stuttgart

Mit seinem Tipp Bayern lag Watzke doppelt richtig: Fünf Tore bei einer Pleite im heimischen Stadion kassierte der BVB zuletzt gegen den Rekordmeister beim 1:5 am 12. September 2009. In München ging Dortmund am 31. März 2018 gar mit 0:6 unter - die bis heute letzte Niederlage in dieser Höhe.