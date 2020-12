Snowboarderinnen feiern grandiosen Auftakt - Jörg und Hofmeister auf dem Podest

Selina Jörg sichert sich in Italien Platz zwei © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/TOM PENNINGTON

Die deutschen Snowboarderinnen um Selina Jörg (32) und Ramona Hofmeister (24) sind erfolgreich in die Weltcup-Saison gestartet. Hinter Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) landete Jörg beim Riesenslalom-Auftakt im italienischen Cortina d'Ampezzo auf dem zweiten Platz (+2,17 Sekunden), die letztjährige Gesamtsiegerin Hofmeister folgte auf Rang drei (+1,06).

Aufgrund der Corona-Pandemie war der Auftakt der alpinen Snowboard-Saison nicht wie geplant am vergangenen Wochenende im russischen Bannoje, sondern in Cortina d'Ampezzo gestartet. Auch die WM in China ist abgesagt worden.