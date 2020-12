Anzeige

Formel 1, GP in Abu Dhabi mit Vettel, Hamilton LIVE im TV, Stream, Ticker Wie läuft Vettels Ferrari-Abschied?

Sebastian Vettel bestreitet sein letztes Rennen für Ferrari © Imago

Beim Großen Preis von Abu Dhabi steigt Sebastian Vettel zum letzten Mal in seinen Ferrari. Mit welchem Ergebnis kann sich der Deutsche aus Maranello verabschieden?

Es wird emotional in der Formel 1.

Am Nachmittag steigt Sebastian Vettel zum letzten Mal in das Cockpit seines Ferraris. Nach sechs Jahren bei der Scuderia verlässt der viermalige Weltmeister das Team aus Maranello und heuert ab der Saison 2021 bei Aston Martin an (Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi ab 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Beim Großen Preis von Abu Dhabi will der Deutsche daher unbedingt ein gutes Resultat erzielen, um sich mit einem positiven Erlebnis zu verabschieden. Gleichwohl weiß der 33-Jährige, dass das alles andere als einfach wird. Und das liegt nicht nur an seiner Startposition 13.

Vettel froh über Saisonende

"Ich versuche einfach nur, mein Bestes zu geben. Es wird emotional morgen, vor allem mit den Mechanikern in der Box. Was das Ergebnis anbelangt, ein Höhepunkt wird es nicht werden. Ich freue mich daher darauf, morgen die Zielflagge zu sehen", erklärte er nach dem Qualifying am Samstag. (Die Fahrerwertung der Formel 1)

"Die Saison war so schlecht, da freue ich mich ziemlich, dass sie jetzt vorbei ist. Das letzte Jahr spiegelt nicht gut wider, was für eine Zeit ich bei diesem Team hatte. Man lebt immer in der Gegenwart, da fällt der Rückblick schwer", so Vettel weiter.

Doch nicht nur für Sebastian Vettel bedeutet das Rennen im Emirat einen Abschied. Gleich mehrere Piloten steigen zum letzten Mal in ihren Boliden. So ist für Sergio Perez die Zeit bei Racing Point vorbei. Er muss ab 2021 für Sebastian Vettel Platz machen. Auch für Daniil Kwjat geht es bei Alpha Tauri nicht weiter.

Verstappen auf der Pole Position

Romain Grosjean, der beim Bahrain-Grand-Prix einen schweren Unfall erlitt, kann ohnehin nicht mehr in sein Cockpit steigen. Er wird erneut von Pietro Fittipaldi ersetzt. Auch der zweite Haas-Pilot, Kevin Magnussen, feiert seinen Abschied.

Beim Betrachten dieses Wrack-Teils des Haas-Boliden wird schnell klar, was für ein Wunder es ist, dass Romain Grosjean seinen Unfall ohne größere Verletzungen überstanden hat © Imago SPORT1 zeigt angesichts des letztlich glimpflichen Ausgangs die Bilder rund um den schrecklichen Feuer-Unfall und erklärt, was passiert ist und wer bzw. was Grosjean das Leben rettete © Getty Images Nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat kracht der Haas von Grosjean kurz nach dem Start des Bahrain-GP in die Begrenzung © Getty Images Das Auto wird dabei in zwei Teile gerissen und geht sofort in Flammen auf © Imago Anzeige Der vordere Teil des Boliden durchschlägt sogar die Leitplanke © Imago Sofort eilt das Medical Car sowie einige Marshalls zur Hilfe. Am Auto angekommen sehen sie zunächst einen großen Feuerball © Getty Images Grosjean steckt zunächst fest, rettet sich nach 27 Sekunden aber selbständig aus dem brennenden Wrack © Imago FIA-Arzt Ian Roberts zieht Grosjean schließlich aus dem Feuerball über die Leitplanke © Imago Anzeige Grosjean ist gerade rechtzeitig aus dieser Feuerhölle entkommen, denn mehr als 35 Sekunden hätten auch die Rennanzüge nicht durchgehalten in der Hitze © Imago Auch mit Feuerlöscher ist dem Feuer zunächst kaum beizukommen © Getty Images Währenddessen mit der unter Schock stehende Grosjean weg von der Unfallstelle und in Sicherheit gebracht © Getty Images Einen Schuh hat er offenbar beim Ausstieg aus dem Wrack verloren © Imago Anzeige Grosjean wird gesagt, dass er sich auf den Boden setzen soll, die Ärzte vermuten zu diesem Zeitpunkt gebrochene Rippen © Imago Vorsichtig wird Grosjean abtransporiert und in ein Krankenhaus gebracht. Wie Haas inzwischen bestätigt hat, erlitt er lediglich Verbrennungen an beiden Handrücken und blieb von Brüchen verschont © Imago Ein Wunder, wenn man sich anguckt, wie das Feuer den Haas regelrecht verschlingt © Der Feuerball ist in der Zwischenzeit kleiner geworden, doch wirklich viel ausrichten können die Einsatzkräfte immer noch nicht © Imago Anzeige Diese Bilder wecken Erinnerungen an den Nürburgring-Unfall Niki Laudas und andere Tragödien der Formel-1-Historie © Imago Teile des Autos von Grosjean stecken noch in der Leitplanke fest © Getty Images Wie schrecklich der Unfall war, zeigt auch das riesige Loch in der Leitplanke danach © Imago Dieses völlig zerstörte vordere Teil des Haas hatte die Leitplanke durchschlagen © Imago Anzeige Etwas später ist das Feuer endlich gelöscht © Imago Aus dieser Perspektive hat man als Außenstehender ein Formel-1-Auto wohl noch nie zuvor gesehen © Imago Hier sieht man das HALO-System sowie Monocoque - beide im Zusammenspiel haben Grosjean das Leben gerettet © Imago Das andere Teil des Autos hat sogar noch intakte Räder und kann weggeschoben werden © Imago Anzeige Das Horror-Rennen geht 85 Min. nach dem Unfall von Grosjean weiter. Stroll wird von Kvyat gedreht ... © Getty Images ... und überschlägt sich daraufhin. Glücklicherweise bleibt der Racing-Point-Pilot unverletzt © Getty Images Der Held des Tages, das HALO-System, hat auch in diesem Fall hervorragende Arbeit geleistet und Schlimmeres verhindert © Imago

Neben vielen Emotionen steht am Nachmittag aber auch die Rennaction im Vordergrund. Red-Bull-Pilot Max Verstappen steht erstmalig in dieser Saison auf der Pole Position und will alles geben, um auch nach dem Überfahren der Zielflagge noch vor den beiden Silberpfeilen zu sein. (SERVICE: Die Teamwertung)

Diese stehen in der Startaufstellung direkt hinter dem Niederländer. Valtteri Bottas geht von Rang zwei aus in das Rennen, Weltmeister Lewis Hamilton startet von Platz drei. Nach seiner Corona-Erkrankung geht es dem Briten aber noch nicht wieder zu 100 Prozent gut und er weiß, dass der GP in Abu Dhabi für ihn zu einer besonderen Herausforderung wird.

