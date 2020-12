Volleyball: VfB Friedrichshafen besiegt United Volleys Frankfurt

Friedrichshafen holt sich einen klaren Sieg in der Bundesliga © Imago

Der VfB Friedrichshafen hat nach der Pleite im DVV-Pokal Revanche an den United Volleys Frankfurt genommen.

Im zweiten Duell innerhalb weniger Tage setzte sich der VfB beim Heimspiel in der Bundesliga diesmal mit einem deutlichen 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) durch. Am Donnerstag hatte der Favorit im Kampf ums Pokalfinale überraschend mit 2:3 verloren und den Volleys so das erste Endspiel der Vereinsgeschichte ermöglicht.