NFL: Miami gegen Mahomes und die Chiefs live im TV, Stream, Ticker

Quarterback Tua Tagovailoa will die Kansas City Chiefs stoppen

Tua Tagovailoa befindet sich mit den Dolphins auf dem Weg in die Playoffs. Nun will der First-Overall-Pick des Drafts 2020 gegen Mahomes und die Chiefs glänzen.

Die Erwartungen an Tua Tagovailoa sind groß. Immerhin wählten die Miami Dolphins den Quarterback beim Draft 2020 an erster Stelle aller Spieler aus.

Der 22-Jährige saß zunächst trotzdem auf der Bank und sah, wie Routinier Ryan Fitzpatrick glänzte. Seit Woche acht spielte der Ballverteiler aber mit einer Ausnahme immer von Beginn an und weist dabei eine Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage auf. ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse )

Wirklich geglänzt hat Tagovailoa dennoch bisher kaum. Die Chance zum ersten großen Ausrufezeichen bietet sich ihm am Sonntag gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs. ( Woche 14 der NFL ab 19 Uhr in den Livescores ).

Tagovailoa und Dolphins auf Playoff-Kurs

Die Dolphins sind nach einem Katastrophenjahr 2019 jedenfalls wieder eine Bedrohung für die Gegner und bei acht Siegen und nur vier Niederlagen auf dem Weg in die Playoffs.

Trotz seiner lediglich 889 Yards in seinen fünf Partien als Starter hat Tagovailoa durchaus einen kleinen Anteil am Höhenflug. Der Quarterback ist in der NFL noch ohne Interception und lieferte bisher sieben Touchdowns.