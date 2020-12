Darts-WM 2021: Preisgeld der PDC-WM für Sieger und alle Teilnehmer

Wie aus dem „Man in Black“ Paradiesvogel Peter Wright wurde

Auch im so schwierigen Corona-Jahr bietet die PDC den Teilnehmern stattliche Summen als Preisgeld. ( Darts-WM ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER ) Besonders der Gewinner kann sich auf ein finanziell entspanntes Jahr 2021 freuen.

Während die Teilnehmer der ersten Runde sich mit 7.500 Pfund (rund 8.190 Euro) Preisgeld begnügen müssen, steigt die Summe von Runde zu Runde enorm an. Die PDC hat sich bei den Gewinnen für eine Art leicht abgeschwächtes exponentielles Wachstum entschieden.

Gewinner räumt Mega-Summe ab

In Runde zwei gibt es den doppelten Betrag von Runde eins, also 15.000 Pfund. In den folgenden drei Runden gibt es mit 25.000, 30.000 und 50.000 keine Verdopplung mehr, aber ab dem Halbfinale sind die Sprünge extrem.