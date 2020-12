3. Liga: Dresden festigt Spitzenposition - Hattrick von Mölders für die Löwen

Dresden festigt die Tabellenführung in der 3. Liga © FIRO/FIRO/SID

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Am 15. Spieltag kamen die Sachsen zu einem 3:1 (2:1) beim Halleschen FC, der ab der 44. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Laurenz Dehl wegen Unsportlichkeit in Unterzahl spielen musste.