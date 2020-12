3. Liga. Viktoria Köln nur remis gegen SC Verl, Eigentor nach Blitzstart

Viktoria Köln geht gegen den SC Verl schnell in Führung. Aber die Rheinländer kosten sich selbst den möglichen Erfolg und helfen beim Gegentor kräftig mit.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Viktoria bereits in Front. Lucas Cueto markierte in der dritten Minute die Führung.

Verl gelang mithilfe des FC Viktoria Köln der Ausgleich, als Patrick Koronkiewicz das Leder in das eigene Tor lenkte (36.). Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SCV nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen.

So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis. ( Hier zum Liveticker der 3. Liga )

Verl seit fünf Spielen ungeschlagen

Offensiv sticht die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 26 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen.