3. Liga: Uerdingen - Türkgücü 1:0, Mörschel der Matchwinner

Türkgücü München rutscht in der 3. Liga weiter ab. Gegen Uerdingen gibt es den nächsten Rückschlag für den Aufsteiger. Die Negativserie verlängert sich.

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Uerdingen und Türkgücü München, die mit 1:0 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. ( Hier zum Spielplan & Ergebnissen der 3. Liga )

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Heinz Mörschel versenkte die Kugel zum 1:0 (26.). Letztendlich gelang es Türkgücü im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen.