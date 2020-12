3. Liga: Hallescher FC - Dynamo Dresden 1:3, Dresden festigt Platz eins

Dynamo geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Julian Derstroff das schnelle 1:0 für den HFC erzielte. Das 1:1 der SG Dynamo Dresden stellte Yannick Stark sicher (26.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Robin Becker das 2:1 nach (45.). Dresden baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (90.). Am Ende verbuchte Dynamo gegen den Hallescher FC einen Sieg. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)