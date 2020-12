Champions-League-Aus durch Lockdown? "Haben sichersten Ort der Welt geschaffen"

In der Champions-League-Blase gehen die Ausrichter für den Fall eines harten Lockdowns in Deutschland nicht von einem Abbruch des Turniers aus.

In der Champions-League-Blase gehen die Ausrichter vom deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf für den Fall eines harten Lockdowns in Deutschland nicht von einem vorzeitigen Abbruch des Turniers aus. "Wir haben den momentan vielleicht sichersten Ort der Welt geschaffen, zumindest einen sehr, sehr sicheren. Wir sind in einer Einheit eingeschlossen, in der nur das Atmen nicht reglementiert ist", sagte Borussen-Manager Andreas Preuß dem Sport-Informations-Dienst (SID).