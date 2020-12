3. Liga: MSV Duisburg mit klarem Sieg gegen Wehen Wiesbaden

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Vincent Vermeij trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Vermeij glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den MSV (47./74.). Ahmet Engin baute den Vorsprung des Teams von Coach Gino Lettieri in der 77. Minute aus. In der Schlussphase gelang der Mannschaft von Rüdiger Rehm noch der Ehrentreffer (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Duisburg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wehen Wiesbaden.