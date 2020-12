Auswärtsschwäche hält bei Hannover 96 an

Hannover 96 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts weiter ein Punktelieferant.

Heidenheim an der Brenz (SID) - Hannover 96 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts weiter ein Punktelieferant. Beim 1. FC Heidenheim verloren die vor Saisonbeginn hoch gehandelten Niedersachsen mit 0:1 (0:1). Es war die fünfte Auswärtspleite für die 96er in dieser Saison, dabei war der Negativtrend vor Wochenfrist durch das 1:0 beim Hamburger SV zunächst gestoppt worden.