US Open: Golferin Popov fällt weit zurück

Popov rutscht bei den US Open weit ab © GETTY IMAGES/AFP/GETTY IMAGES/AFP/Carmen Mandato

Die British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) ist nach ihrem glänzenden Start in die US Open auf der zweiten Runde weit abgerutscht. Die 28-Jährige brauchte auf dem Par-71-Kurs in Houston/Texas 76 Schläge und schaffte auf Platz 47 nur knapp den Cut.