Vendee Globe: Herrmann repariert Segel erfolgreich und kann weitersegeln

Segler Boris Herrmann hat bei der Vendee Globe wichtige Reparaturen an seinem Boot erfolgreich durchgeführt.

Segler Boris Herrmann hat bei der Vendee Globe wichtige Reparaturen an seinem Boot erfolgreich durchgeführt. Dem Hamburger war am Freitagabend gegen 23.00 Uhr Ortszeit im Indischen Ozean eine gebrochene Großsegellatte und ein kleiner Riss im Großsegel aufgefallen.

Am frühen Samstagmorgen behob der 39-Jährige den Schaden. Herrmann musste eine Ersatzlatte zuschneiden und den Riss im Segel mit einem Kleber flicken. Das Großsegel, dass er dafür herunternehmen musste, ist mittlerweile wieder aufgerichtet und Herrmann wieder auf Kurs. Er sei sehr müde, aber jetzt sei es an der Zeit aufzuräumen und die verlorenen Meilen aufzuholen, heißt es in einem Beitrag auf seinem Instagram-Account.