Formel 1, Abu Dhabi: Vettel bei Qualifying schwach - Verstappen holt Pole

Bei seinem letzten Qualifying im Ferrari in Abu Dhabi landet Sebastian Vettel erneut weit hinten. Auf der Pole Position gibt es eine Überraschung.

Sebastian Vettel ist in seinem finalen Formel-1-Qualifying im Ferrari zum Großen Preis von Abu Dhabi in Q2 ausgeschieden ( SERVICE: Die Fahrerwertung der Formel 1 ).

Der viermalige Weltmeister, der in der kommenden Saison für Aston Martin fährt, verpasste die Top Ten und startet am Sonntag im Rennen auf dem Yas Marina Circuit von Rang 13 ( Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi ab 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker ).

"Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Es war das gleiche wie in Q1. Nicht besser, nicht schlechter", sagte Vettel im Boxenfunk ernüchtert (Formel 1: Der Ticker zum Qualifying zum Nachlesen). Damit verpasste der viermalige Weltmeister zum 14. Mal im 17. Saisonrennen einen Startplatz in den Top 10.