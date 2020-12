Eintracht Frankfurt: Wieso Adi Hütter bei Fans in der Kritik steht

In einem Q&A nahm sich der Österreicher rund 15 Minuten Zeit und stellte sich ganz offen. Doch so richtig überzeugen konnte der Coach der Hessen die Fangemeinde seitdem nicht. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gute Bilanz für Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt

Mit einem Schnitt von 1,58 Punkten pro Partie belegt er in der Eintracht-Historie Rang elf, wobei Trainer wie Armin Veh (in seiner Zeit von 2011 bis 2014 bei 1,6 Punkten pro Spiel), Martin Andermatt (nur 28 Partien in der Zweiten Liga mit einem Punkteschnitt von 1,68) oder Horst Ehrmanntraut (1996 bis 1998 mit 1,64 Punkten pro Spiel) jeweils mit dem Klub in der Zweiten Liga tätig und Siege somit vermeintlich leichter zu holen waren.