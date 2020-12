Sportwetten: Hamilton nach Corona-Pause Favorit in Abu Dhabi

Lewis Hamilton gilt für Sportwettenanbieter bwin nach seiner Corona-Zwangspause als Favorit für das letzte Saisonrennen. Der Sieg des Formel-1-Rekordweltmeisters in Abu Dhabi am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) ist mit Quote 1,66 notiert. Der Brite hatte wegen seiner Corona-Infektion in der Vorwoche in Bahrain gefehlt und erhielt erst am Donnerstag grünes Licht für seinen Start beim Saisonfinale.