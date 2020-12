Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1, Rexhbecaj trifft, Duda fliegt

Dem 1.FC Köln gelingt im Kellerduell gegen Mainz in Unterzahl der nächste Befreiungsschlag. Die Rheinländer verlängern damit ihre positive Serie.

Der 1. FC Köln hat einen weiteren Befreiungsschlag gelandet. Im Kellerduell der Bundesliga bei Mainz 05 hat das Team mit 1:0 (0:0) gewonnen und ist damit auf Rang 14 gerückt. Die Rheinländer sind nun seit drei Spielen ungeschlagen und haben in dieser kurzen Phase sieben Punkte geholt. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Köln rangiert in der Tabelle nun fünf Zähler vor dem Vorletzten aus Mainz und hat sich ein kleines Polster auf die direkten Abstiegsplätze erarbeitet. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Der gefeierte Mann bei der Elf von Trainer Markus Gisdol war Elvis Rexhbecaj mit seinem Treffer in der 55. Minute. "Es ist scheißegal, wer die Tore macht. Hauptsache, wir holen die drei Punkte", meinte der Mittelfeldspieler bei Sky .

Der Torschütze beendete zwei Serien: Erstmals seit März ist Köln in drei Bundesligaspielen hintereinander ohne Niederlage geblieben. Zudem zog der FC einen Schlussstrich unter seinen Vereinsrekord von zuvor 21 Spielen in Folge mit Gegentreffer.

Kölns Duda fliegt vom Platz

Köln kämpfte sich in Unterzahl zum zweiten Saisonsieg, da Ondrej Duda nach wiederholtem Foulspiel in der 76. Minute Gelb-Rot sah.

"Wir waren in der ersten Hälfte zu passiv und nicht aktiv. Wir haben nicht versucht, Druck zu machen und zu leicht hinten herausspielen lassen. "Das war ein Scheiß-Spiel aus meiner Sicht", wetterte Kevin Stöger, Kapitän Danny Latza ergänzte: "Alles in allem war es ein gebrauchter Tag."

Linksverteidiger Daniel Brosinski fügte sauer an: "Wir sind alle sehr verärgert. Das war kein gutes Spiel von uns. Jeder muss sich einmal selbstkritisch hinterfragen! Wir haben es heute wieder nur geschafft in den letzten 15 bis 20 Minuten gefährlich zu sein."

Gisdol schickte die Elf im Vergleich zum 1:1 gegen Wolfsburg am vergangenen Spieltag unverändert auf das Feld. Mainz-Trainer Jan-Moritz Lichte stellte nach dem 1:2 bei Bielefeld drei mal um. So ersetzten Danny Latza, Daniel Brosinski und Karim Onisiwo ersetzten Aaron, Leandro Barreiro und Robin Quaison. ( Service Ergebnisse und Spielplan )

Für die Trainer war es derweil ein kleines Prestigeduell. Sie hatten 2011 gemeinsam in Köln den Fußball-Lehrer-Kurs abgeschlossen und haben sich seitdem nicht aus den Augen verloren. "Ich habe ihn in sehr guter Erinnerung", meinte Gisdol bei Sky. Lichte fügte wenig später an: "Ich freue mich ihn gleich zu sehen."