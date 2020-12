Bundesliga: RB Leipzig - Werder Bremen 2:0 - souveräne Bullen feiern Sieg

RB Leipzig feiert in der Bundesliga den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel. Das Team von Julian Nagelsmann springt nach Sieg gegen Bremen vorübergehend auf Rang eins.

"Die Maschinen" laufen weiter heiß: RB Leipzig bleibt in der Bundesliga weiter auf Kurs und setzt den FC Bayern München im Kampf um die Tabellenführung unter Druck. Das Team von Julian Nagelsmann gewann gegen Werder Bremen souverän mit 2:0 und sprang so zumindest bis zum Abend auf Platz eins. Bayern kann mit einem Remis bei Union Berlin allerdings wieder vorbeiziehen. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Kapitän Marcel Sabitzer per Foulelfmeter (26.) und Dani Olmo (41.) trafen für die Leipziger, die ihren Platz in der Spitzengruppe der Bundesliga festigten und zu Hause noch keine Punkte abgaben. Trainer Julian Nagelsmann hatte zuvor seine Spieler als auch sich selbst angesichts der guten Ergebnisse bei extrem hoher Belastung als "Maschinen" bezeichnet. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Bremen im achten Liga-Spiel in Folge sieglos

Werder Bremen muss sich hingegen allmählich Sorgen machen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt blieb auch im achten Liga-Spiel in Folge ohne Sieg und kommt mit elf Punkten dem Abstiegsstrudel gefährlich nahe. Am Dienstag wartet der nächste Brocken, wenn Borussia Dortmund nach Bremen kommt. ( Service Ergebnisse und Spielplan )

Sabitzer trifft vom Punkt zur Führung

So wunderte es nicht, dass die Hausherren zur Führung die Unterstützung des Gegners benötigten. Bei einem Luftkampf im Bremer Strafraum schlug Bremens Ludwig Augustinsson Gegenspieler Yussuf Poulsen ohne Not den gestreckten Arm in Gesicht. Schiedsrichter Sören Storks (Velen) zeigte sofort auf den Punkt - Coach Florian Kohfeldt protestierte lautstark. Sabitzer ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher halbhoch ins linke Eck.