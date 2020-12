Riesenslalom: Vlhova führt - Shiffrin Dritte

Vlhova führt nach dem ersten Durchgang in Courchevel © Johann GRODER / EXPA / APA / AFP /Johann GRODER / EXPA / APA / AFP/JOHANN GRODER

Die derzeit überragende Petra Vlhova aus der Slowakei steht beim Riesenslalom in Courchevel/Frankreich vor ihrem vierten Weltcup-Sieg in Serie. Die 25-Jährige, Weltmeisterin von 2019, liegt nach dem ersten Lauf in 1:08,82 Minuten 0,49 Sekunden vor der Italienerin Marta Bassino. Auf Rang drei fuhr bei dichtem Schneefall die Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,65). Der zweite Durchgang startet um 12.30 Uhr.