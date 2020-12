Anzeige

WWE SmackDown: Titel-Wende um Sasha Banks und Carmella Überraschende Titel-Wende bei WWE

Sasha Banks (r.) ließ ihre Wut bei WWE Friday Night SmackDown am "Sommelier" von Carmella aus © WWE

M. Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown wird das Titelmatch zwischen Damenchampion Sasha Banks und Carmella vorgezogen. Das Ende des Kampfs lässt Fragen offen.

Eigentlich war nur eine Vertragsunterzeichnung angekündigt - stattdessen bekamen die Fans von WWE gleich ein Titelmatch geboten.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown nahm das Eröffnungssegment mit Damenchampion Sasha Banks und Herausforderin Carmella eine unerwartete Wende: Dass Carmella nicht persönlich zur Klärung der Formalitäten im Ring erschien, sondern stattdessen einen Bediensteten schickte, erzürnte Banks und mündete in einer Änderung der angekündigten Abläufe.

Banks attackierte den Diener, der als für die Auswahl von Carmellas edlen Getränken zuständiger "Sommelier" vorgestellt wurde und erklärte, dass sie Carmella das Match nicht erst bei der kommenden Großveranstaltung TLC (Tables, Ladders & Chairs) sondern gleich gewähren würde, um ihr eine Lektion zu erteilen.

"Sommelier" hilft Carmella gegen Sasha Banks

Das Match gegen die vor kurzem als arrogant-verführerische Intrigantin neu erfundene Carmella endete jedoch auch nicht zu Banks' Zufriedenheit: Der Sommelier mischte sich ein und brachte Banks dazu, noch einmal auf ihn loszugehen und sich dafür selbst die Disqualifikation einzuhandeln.

Gemäß den Regeln der Showkampf-Liga blieb der Titel damit bei Banks, aber Carmella nutzte Banks' Ablenkung für eine Attacke auf "The Boss". Höhepunkt: Sie zerschlug die mitgebrachte Champagnerflasche über Banks' Rücken.

Die Fehde zwischen Carmella und Banks - die zuletzt neue Bekanntheit durch eine Rolle in der Star-Wars-Serie "The Manadalorian" gewonnen hat - ist gewiss noch nicht am Ende.

Die weiteren Highlights:

- Intercontinental Champion Sami Zayn ersann einmal mehr einen unorthodoxen Weg, einen Sieg über einen ambitionierten Herausforderer einzufahren: Er übertölpelte Big E, indem er ihn in einer Verfolgungsjagd nicht nur aus, sondern auch unter den Ring lockte. Während Zayn Big E entfloh und rechtzeitig in den Ring zurückkehrte, wurde das Powerhouse der im Draft getrennten Gruppierung The New Day ausgezählt. Zayns Titel stand nicht auf dem Spiel.

- Universal Champion Roman Reigns nutzte seinen Neffen Jey Uso erneut als Handlanger, um seinen TLC-Gegner Kevin Owens weichzukochen. Als Owens - der sich nach der Stuhl-Attacke Usos das Knie hielt - sich zurückkämpfte und Uso selbst verprügelte, schaute Reigns tatenlos zu.

Stattdessen nutzte er danach hinter den Kulissen die Gelegenheit, nochmal hinterrücks auf "K.O." loszugehen.

- Das neue Tag Team des um seinen Money-in-the-Bank-Koffer gebrachten Otis und den früheren "Shorty G" Chad Gable feierte gegen Cesaro und Shinsuke Nakamura sein Debüt als Duo - nicht mit dem gewünschten Erfolg: Als Otis das Match im Sack zu haben schien, bestand Ex-Olympiaringer Gable darauf, sich noch einwechseln zu lassen - und verspielte den Sieg.

- Nachdem King Corbin in seiner Fehde gegen Rey Mysterio und dessen Clan vergangene Woche zwei neue Helfer rekrutiert hat, stellte er Steve Cutler und Wesley Blake nun als seine bedingungslos loyalen "Knights of the Lone Wolf" vor und warnte Mysterio, sich mit ihm und seinen Schergen anzulegen. Cutler und Blake waren zuvor Teil des Teams The Forgotten Sons, das getrennt wurde, nachdem Partner Jaxson Ryker mit einem Tweet über Donald Trump realen Backstage-Ärger ausgelöst hatte. Ryker ist nun Teil des RAW-Rosters, wurde zuletzt bei der B-Show Main Event an die Seite von Elias gestellt.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 11. Dezember 2020: