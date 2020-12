Basketball, EuroLeague: FC Bayern schlägt Lyon und festigt Rang drei

Die Basketballer des FC Bayern feiern den nächsten Sieg, schlagen in der EuroLeague auch Lyon-Villeurbanne © Imago

Die Basketballer von Bayern München zeigen in der EuroLeague erneut ihre Klasse. Im Duell mit Lyon-Villeurbanne gibt es in der EuroLeague den nächsten Sieg.

Die nächste Hürde erfolgreich genommen: Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague erneut ihre gute Form unter Beweis gestellt.

Schon im Oktober 2019 hatten die Münchner die Franzosen mit 104:63 klar in die Schranken gewiesen.

"Das tut sehr gut. Niemand hatte sich das so vorgestellt. Wir sind sehr glücklich, aber wir trainieren auch sehr hart", sagte Bayerns Leon Radosevic bei MagentaSport . "Es klappt nur, wenn wir 120 Prozent abrufen, und das haben wir geschafft.

Jalen Reynolds bester Bayern-Scorer

Von Beginn an zeigten die Bayern, wer Herr im Haus ist, hielten dabei vor allem die Konzentration hoch. Beim fünfmaligen deutschen Meister zeichnete sich Jalen Reynolds mit 17 Punkten als Topscorer aus.

Beim enttäuschenden französischen Rekordmeister kam Allerik Freeman auf zwölf Zähler. Bemerkenswert: Im leeren Audi Dome kamen die Gäste in der ersten Halbzeit gerade mal auf 25 Punkte. Lyon, das erst am Dienstag bei Anadolu Efes in der Türkei mit 68:72 verloren hatte, fehlte vor allem Frische.