Bundesliga, 11. Spieltag: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:1, Held Weghorst

Der VfL Wolfsburg bleibt in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen und steht zumindest über Nacht auf Champions-League-Platz vier. ( Tabelle der Bundesliga )

Baku: "Mit breiter Brust nach München"

Sein Teamkollege Ridle Baku nahm den Sieg sogar zum Anlass, eine Kampfansage an den FC Bayern zu richten, bei dem die Niedersachsen am kommenden Mittwoch zu Gast sind (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

"Wir wollen auf jeden Fall mit breiter Brust nach München fahren. Dann wollen wir sehen, was in München geht", sagte der Neu-Nationalspieler.

Die Frankfurter, durch einen von Bas Dost verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen waren (63.), warten am Ende aber dennoch seit dem 3. Oktober auf ihren dritten Saisonsieg.

"Ich bin richtig sauer", sagte der Frankfurter Abwehrchef Martin Hinteregger: "Wir schenken zwei Tore her. Normal ist das so ein Spiel, nach dem du mit einem 1:0 nach Hause fährst. So aber sind zwei kleine Fehler leider entscheidend."