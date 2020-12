2. Liga: Fürth stürmt an die Tabellenspitze

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mindestens eine Nacht an der Tabellenspitze der 2. Liga verdient. Die Franken gewannen am Freitag zum Auftakt des 11. Spieltags beim SV Sandhausen 3:0 (2:0) und zogen an Holstein Kiel vorbei, das am Samstag mit einem Sieg bei Jahn Regensburg kontern kann.