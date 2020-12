Volleyball-Bundesliga: Friedrichshafen - Frankfurt LIVE im TV, Stream

In der Volleyball-Bundesliga der Herren empfängt am Samstag der VfB Friedrichshafen die United Volleys aus Frankfurt und SPORT1 überträgt die Partie LIVE.

Am Samstag gibt es wieder Volleyball LIVE auf SPORT1 .

In der Bundesliga der Herren empfängt der VfB Friedrichshafen ab 17.30 Uhr die United Volleys aus Frankfurt ( Volleyball-Bundesliga der Herren: Friedrichshafen - Frankfurt, ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM ).

Möglich machen soll es auch Bundesliga-Rückkehrer Marcus Böhme: Der Nationalspieler, zwischen 2009 und 2012 schon einmal erfolgreich mit Friedrichshafen, ist unter anderem über Stationen wie zuletzt Olympiakos Piräus und Dynamo Lo (Russland) wieder am Bodensee angelandet.

"Ich würde mich auch freuen, die Saison hier zu beenden", sagte Böhme im SPORT1-Podcast Volleytalk. "Das Teamgefüge an sich ist wunderbar. Man hat ein sehr gutes Gefühl, in die Mannschaft reinzukommen. Da gibt es viel Potenzial, was das Niveau angeht und ich denke, das lässt auf zukünftige Titel hoffen.