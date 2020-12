FC Bayern: Was Hansi Flick bei Leroy Sané besser macht als Pep Guardiola

"Ich möchte eins über ihn sagen", holte der Trainer des FC Bayern München bei der Pressekonferenz vor dem kommenden Bundesliga-Spiel bei Union Berlin – um sich dann in der aufkeimenden Debatte um die Leistungen von Leroy Sané in aller Deutlichkeit zu positionieren.

Flick gibt Sané Rückendeckung

Guardiola schien von den Qualitäten des Flügelstürmers nicht gleichermaßen überzeugt, seine üblichen öffentlichen Lobesbekundungen wirkten oft pflichtschuldig und kühl. Dass er am Ende der Saison 2018/19 in der heißen Phase der Champions League nicht auf ihn setzte, war ein entscheidender Auslöser für Sanés Wechselwunsch.

Es sind Kritikpunkte, die Sané schon länger begleiten, man denke auch zurück an seine Ausbootung durch Joachim Löw vor der WM 2018 oder auch die Skepsis von Bayerns Trainer-Idol Jupp Heynckes ("Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein?") https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2020/05/fc-bayern-jupp-heynckes-zweifelt-an-leroy-sane

Hainer: "Sind alle von seinem Potenzial überzeugt"

Coman als Vorbild für Sané

Sanés Flügelkollege Kingsley Coman, der ebenfalls schwere Verletzungen und Vertrauensverlust in den eigenen Körper hinter sich hat, hat Flick schon in etwa an den Punkt gebracht, an den er Sané noch bringen will.