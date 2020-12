Nach Corona-Auszeit: Schwedens Langläufer starten bei der Tour de Ski

Wie der nationale Verband SSF am Freitag mitteilte, habe die medizinischen Abteilung ein weitreichendes Hygienekonzept entwickelt, das im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) Infektionen und Quarantäne verhindern soll.

Verbandsarzt Per Andersson meinte: "Die Planungen des Weltverbandes vor Ort und unsere eigenen für Reisen, Unterkunft und Transport wurden jetzt so stark angepasst, dass ich dem Team grünes Licht geben kann."

Die Schweden hatten sich wie ihre Konkurrenten aus Norwegen und Finnland aus dem Weltcup zurückgezogen und auf die Rennen in Davos an diesem sowie in Dresden am folgenden Wochenende in Dresden verzichtet, um sich angesichts der Coronalage keinem unnötigen Risiko auszusetzen.