Biathlon: Benedikt Doll und Erik Lesser mit Top-10-Platzierungen

Der Sieg ging nach fehlerfreier Schießleistung an den Norweger Johannes Dale (0/23:32,5 Minuten), der bei seinem ersten Weltcup-Erfolg Quentin Fillon Maillet aus Frankreich (0/+17,1) und dessen Landsmann Fabien Claude (1/+29,0) auf die Plätze verwies. Doll (1) lag 51,7 Sekunden zurück, bei Lesser (1) betrug der Rückstand eine Minute. Die Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr) ist damit gut.

Peiffer fällt aus

Arnd Peiffer hatte seine Teilnahme kurzfristig aus persönlichen Gründen abgesagt. Der 33-Jährige, zuletzt Zweiter im Sprint in Kontiolahti, war am Freitag aus Hochfilzen abgereist. Ob er am Sonntag in der Staffel über 4x7,5 km zur Verfügung steht, ist offen.