Borussia Mönchengladbach: "Keine Zeit zum Genießen" des Achtelfinal-Einzugs

Historischer Tag: So erlebte Gladbach die CL-Nervenschlacht

Borussia Mönchengladbach hat den historischen Erfolg in der Champions League schnell abgehakt. Trainer Marco Rose warnt vor Berlin.

Borussia Mönchengladbach richtet den Blick nach dem Weiterkommen in der Champions League bereits wieder auf die Bundesliga.

"Es gab keine Zeit zum Genießen. Das war ein großer Erfolg für den Verein, aber wir wissen, dass das nächste Spiel ansteht", sagte Trainer Marco Rose vor der Partie gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER ): "Es wartet ein schwieriges Spiel auf uns."

Die Fohlen hatten am Mittwoch trotz der Niederlage bei Real Madrid (0:2) das Achtelfinale erreicht. "Wir wollen Energie aus dem Erfolg mitnehmen. Wir haben aber auch den Finger in die Wunde gelegt, weil wir in der Bundesliga dranbleiben wollen und müssen", sagte Rose (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).