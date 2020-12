Sofoklis Schortsanitis hört auf: Baby-Shaq ließ die USA verzweifeln

USA bei WM 2006 gegen Griechenland

USA finden keine Antwort auf Schortsanitis

Doch vor allem Spanoulis erwischte mit 22 Punkten einen Sahne-Tag, Papaloukas zog überragend Regie (zwölf Assists) - und Schortsanitis warf in seinen 17 Minuten Spielzeit alles rein und war vor allem in der ersten Hälfte nicht zu stoppen.

Bei einem 10:2-Lauf der Griechen am Ende des zweiten Viertels markierte "Baby-Shaq", wie er in Anlehnung an Legende Shaquille O'Neal aufgrund seiner bulligen Statur und gleichzeitigen Wendigkeit genannt wurde, acht Punkte in Serie.