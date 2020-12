Skeleton-Piloten um Weltmeister Grotheer verfehlen Podest

Alexander Gassner und Co. verpassen das Podest © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Die deutschen Skeleton-Piloten haben beim dritten Weltcup des Winters erneut das Podest verfehlt. Beim nächsten Sieg des lettischen WM-Rekordchampions Martins Dukurs fuhr Alexander Gassner (Winterberg) in Innsbruck als bester Starter des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) lediglich auf den fünften Rang.

Die deutschen Männer können in diesem Winter erst zwei Podestplatzierungen vorweisen. Beim Auftakt im lettischen Sigulda rasten Keisinger und Gassner zeitgleich auf den zweiten Rang.

Der zweite Platz am Freitag ging an den Russen Alexander Tretjakow, sein Landsmann Nikita Tregubow vervollständigte das Podest als Dritter. Dukurs feierte seinen bereits dritten Sieg im dritten Rennen.

Am Freitagnachmittag (14.15 Uhr) starten auch die Frauen um Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) in den Weltcup in Innsbruck.