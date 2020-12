Anzeige

Tischtennis: Saarbrücken in der Champions League gegen zwei Zwölfjährige Zwölfjährige in der Champions League

Saarbrücken trifft in der Champions League auf Zwölfjährige © AFP/SID/JUAN MABROMATA

SID

Der Tischtennis-Meister 1. FC Saarbrücken trifft am Freitagabend in der Vorrunde des Champions-League-Turniers in Düsseldorf auf zwei Zwölfjährige.

Der mitfavorisierte deutsche Tischtennis-Meister 1. FC Saarbrücken wird es am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Vorrunde des Champions-League-Turniers in Düsseldorf mit zwei Zwölfjährigen zu tun bekommen.

Da Profispieler Adam Szudi vom österreichischen Gruppengegner SPG Wels positiv auf das Coronavirus getestet wurde und dessen Mitspieler ebenfalls in Quarantäne muss, rücken die Nachwuchskräfte Julian Rzihauschek und Petr Hodina ins Aufgebot nach (Alle News zum Tischtennis).

Anzeige

"Vor allem unser Nachwuchs sieht dies als eine außergewöhnliche Chance, sich in der europäischen Königsklasse des Tischtennissports präsentieren zu können", teilte der Verein auf seiner Webseite mit. Nach Angaben des Klubs werden Rzihauschek und Hodina damit "die jüngsten Spieler in der Geschichte der Herren-Champions-League" sein.