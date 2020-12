Anzeige

Boxen: Anthony Joshua kopiert Klitschko-Strategie gegen Kubrat Pulev Joshua kopiert Klitschko-Strategie

Joshuas Meilensteine: Wie AJ sich an die Spitze boxte

A. Müller

Anthony Joshua bereitet sich akribisch auf den bevorstehenden Kampf gegen Kubrat Pulev vor. Dabei nimmt er sich ein Beispiel an Wladimir Klitschko.

Anthony Joshua fühlt sich für den Schwergewichtskampf des Jahres bestens vorbereitet.

Am Samstag verteidigt der 31-Jährige gegen den Bulgaren Kubrat Pulev im Londoner Millennium Dome seine vier Weltmeister-Titel der WBA, IBF, WBO und IBO (ab 23 Uhr im LIVETICKER). Die Nummer eins der Weltrangliste hat für seinen ersten Kampf nach Ausbruch der Corona-Pandemie hart trainiert und sich dabei ein prominentes Vorbild genommen.

Anzeige

Joshua hat es Wladimir Klitschko, den er 2017 in dessen letztem Fight bezwungen hatte, gleichgetan und seine Strategie bei der Vorbereitung auf einen Kampf kopiert. "Klitschko war eine Schwergewichtsfabrik. Er hat jedes Schwergewicht in sein Trainingslager eingeladen", erklärte der Olympiasieger von 2012.

Er ergänzte: "Ich hatte nie ein Problem damit, mit jedem zu sparren, der sich in den Ring gestellt hat. Das war der beste Weg und was ich von Wladimir Klitschko gelernt habe, ist der Mehrwert, den es bietet, die besten Talente in einen Raum zu bekommen, um mich als Champion herauszufordern."

Nach seiner einjährigen Pause habe ihn das wieder "hart gemacht", so Joshua. "Vier Runden mit dem einen, vier Runden mit dem anderen. Sie haben bewirkt, dass ich bereit bin."

Joshua nimmt sich Beispiel an Klitschko

Aber der Brite hat sich noch einen weiteren Trick bei Klitschko, dessen Sparring-Partner Joshua selbst bei dessen Vorbereitung auf Pulev 2014 war, abgeschaut. Normalerweise würde ein Schwergewichts-Kämpfer so kurz vor einem Fight alle Formen des Sparrings zurückfahren - insbesondere in Zeiten von Corona - so aber nicht Joshua.

"Der Körper kann leicht weich werden. Man muss immer auf der Hut sein, wenn Schläge auf einen zukommen, die Distanz abschätzen, verschiedene Schläge spüren. Ich will jemanden im Ring haben, der Pulev imitiert. Ich will heute Abend sparren", sagte der Weltranglistenerste nur drei Tage vor seinem großen Kampf.

Über zwei Jahrzehnte dominierte Wladimir Klitschko das Schwergewichts-Boxen. Zwischenzeitlich hielt der Ukrainer die WM-Titel aller fünf wichtigen Boxverbände © Getty Images Mit diesem K.o.-Sieg läutete Joshua eine neue Ära im Schwergewichts-Boxen ein. Nach einer Bedenkzeit gab das Management von Klitschko Anfang August bekannt, dass der Ukrainer mit sofortiger Wirkung vom Boxsport zurücktritt © Getty Images Anthony Joshua, Weltmeister der Verbände IBF, IBO und WBA, verteidigte Ende Oktober seine Titel im Kampf gegen den in Frankreich lebenden Kameruner Carlos Takam © Getty Images Wie geht es nach dem Rücktritt von Wladimir Klitschko weiter? Wer kann Anthony Joshua gefährlich werden? SPORT1 zeigt die acht besten Schwergewichts-Boxer der Welt im Powerranking © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images Anzeige PLATZ 8 - CHRISTIAN HAMMER: Der Deutsche mit rumänischen Wurzeln trägt in der Box-Branche fast zwangsläufig den Spitznamen "Der Hammer". Insgesamt kommt er in 22 Kämpfen auf 18 Siege, davon 12 durch K.o. © Getty Images Am 28. September 2012 gewann der 1,88 Meter große, in Hamburg lebende Boxer gegen Danny Williams den vakanten WBO-Europameistertitel durch Technischen K.o. in der vierten Runde © Getty Images Am 28. Februar 2015 folgte seine erste Niederlage seit vier Jahren gegen den Briten Tyson Fury durch Aufgabe in der achten Runde. Mit einem Sieg hätte Hammer die Chance gehabt, Weltmeister Wladimir Klitschko herauszufordern © Getty Images Am 15. Dezember hat er die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Alexander Powetkin zum Pflichtherausforderer von Weltmeister Anthony Joshua zu werden. Der plant jedoch mit Deontay Wilder oder WBO-Champion Joseph Parker © Getty Images Anzeige PLATZ 7 - TONY BELLEW: Der 34-jährige Brite ist ein Späteinsteiger. Er seit März 2017 gehört er zur Zunft der Schwergewichts-Boxer © Getty Images Bei seinem ersten Kampf bei "den Großen" ließ er jedoch gleich mal aufhorchen. Überraschend gewann der 1,91 Meter große Bellew gegen David Haye in der elften Runde und machte seinem Spitznamen "Bomber" alle Ehre © Getty Images Es war sein insgesamt 29. Sieg im 31. Kampf. 19 Mal legte er dabei seine Gegner auf die Bretter. Am 17. Dezember will er einen weiteren K.o.-Sieg hinzufügen. Beim Rückkampf gegen Haye möchte er dessen "Karriere beenden" © Getty Images Nach dem ersten Kampf gegen Haye dachte der Brite jedoch zunächst daran, seine eigene Karriere zu beenden: "Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Körper und meine Familie das noch durchmachen lassen kann", sagte der 34-Jährige der "BBC" © Getty Images Anzeige Nun gehört er aber dennoch zu den heißesten Kandidaten für einen WM-Kampf gegen Joshua. Durch seinen Sieg ist Bellew auf jeden Fall eine wahrscheinlichere Option als Haye © Getty Images PLATZ 6 - DILLIAN WHYTE: Das 1,93 Meter große Ungetüm aus England verlor bislang nur gegen seinen Landsmann Joshua. Seine restlichen 21 Kämpfe gewann er allesamt, 16 Mal durch K.o. © Getty Images Zu den Gegner von "The Body Snatcher" zählten unter anderem Brian Minto (l.) © Getty Images ... und Dereck Chisora (l.). Der enorm schlagstarke Linksausleger prügelte sogar einen seiner Gegner mehrere Wochen ins Koma © Getty Images Anzeige Sein Trainer ist ein wahrer Champion-Macher: Johnathon Banks ist der ehemalige Coach von Wladimir Klitschko © Getty Images PLATZ 5 - ALEXANDER POWETKIN: Der 38-Jährige sieht unscheinbar aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Der Russe knipste bei seinen 32 Siegen 23 Gegnern das Licht aus © Getty Images Bislang war ihm lediglich Wladimir Klitschko gewachsen, gegen den er seine einzige Niederlage hinnehmen musste © Getty Images Zu seinen Opfern gehören beispielsweise Manuel Charr, Carlos Takam und der Deutsche Marco Huck © Getty Images Anzeige Auch er hat die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Hammer am 15. Dezember um den WBO-Titel von Joshua zu kämpfen © Getty Images Dass der 38-Jährige im vergangenen Jahr zweimal positiv auf leistungssteigernde Mittel getestet wurde, wirft ihn jedoch in der Platzierung empfindlich nach hinten. Nach einer einjährigen Sperre kehrte er im März in den Ring zurück © Getty Images PLATZ 4 - JOSEPH PARKER: Einen Spitznamen braucht der 25-Jährige nicht. Die Nachwuchs-Hoffnung lässt Taten sprechen © Getty Images Und die lassen sich wahrlich sehen: 24 Siege, davon 18 durch K.o., keine Niederlage und amtierender WBO-Titelträger. Somit ist er der erste Schwergewichts-Weltmeister aus Neuseeland © Getty Images Anzeige Parker (r.) hat im nächsten Jahr ebenfalls die Chance, gegen Joshua zu kämpfen, und gilt als aktiver und agiler Boxer, der für sein Training auch mal die Geburt seiner eigenen Tochter verpasst © Getty Images PLATZ 3 - KUBRAT PULEV: Mit der "Kobra" ist nicht zu scherzen. Schließlich gehörte der 36-Jährige der bulgarischen Armee an und siegte bereits gegen Dereck Chisora, Samuel Peter und Alexander Ustinov © Getty Images Auch er kassierte in seinen 25 Kämpfen die einzige Niederlage gegen Wladimir Klitschko. Ansonsten ist Pulevs Statistik makellos: 24 Siege, 13 davon durch K.o. © Getty Images Den Kampf gegen Joshua hatte er schon vor den Augen. Der Schützling von Ulli Wegner musste den für den 28. Oktober terminierten Fight jedoch wegen einer Muskelverletzung absagen. Für ihn rückte Carlos Takam nach © Getty Images Anzeige PLATZ 2 - DEONTAY WILDER: 32 Jahre alt, 2,01 Meter groß und eine markerschütternde Statistik aufweisend. 38 Kämpfe, 38 Siege, davon 37 durch K.o. - er trägt nicht zu Unrecht den Spitznamen "The Bronze Bomber" © Getty Images Zunächst wollte die Kampfmaschine Basketball- oder Football-Profi werden. Doch durch die Geburt seiner Tochter zwangen ihn Geldsorgen zu seinem Beruf als LKW-Fahrer © Getty Images Aus diesem Grund kam er erst im Alter von 20 Jahren zu seinem ersten Kampf. Anschließend boxte sich der US-Amerikaner immer weiter nach oben und macht mit Siegen gegen Eric Molina und Chris Arreola auf sich aufmerksam © Getty Images Inzwischen ist Wilder WBC-Champion und könnte mit seiner ungewöhnlichen Schnelligkeit, seiner Effektivität und seiner enormen Reichweite von 2,11 Metern in seinen späten Jahren noch an Joshuas Thron wackeln © Getty Images Anzeige PLATZ 1 - ANTHONY JOSHUA: Mit ihm möchten sich momentan die besten Schwergewichtskämpfer messen. Der 1,98 Meter große Brite hat, wie Wilder, bislang noch keinen Kampf verloren © Getty Images Am 28. Oktober besiegte er seinen letzten Gegner Carlos Takam und feierte damit seinen 20. Sieg (10 Mal durch K.o.) © Getty Images Dabei sah es für den Klitschko-Bezwinger zunächst nicht nach einer Karriere als Profi-Boxer aus. Der 28-jährige Sohn nigerianischer Einwanderer geriet immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt © Getty Images Er war in Schlägereien und Brandstiftung verwickelt und wurde 2009 schließlich verurteilt, woraufhin er für 13 Monate eine elektronische Fußfessel tragen musste. Außerdem drohte ihm wegen Besitz von zu viel Marihuana eine Haftstrafe © Getty Images Anzeige Inzwischen ist er aber an der Spitze des Profi-Boxens angelangt und gilt als der kommende Dominator seiner Sportart © Getty Images Mit seiner taktisch disziplinierten Boxart und der beeindruckenden Wucht hat es Joshua zu den Weltmeistertiteln der WBA, IBO und IBF geschafft und muss daher keinen Gegner fürchten © Getty Images

"Das Beste, was ich tun kann, ist das zu tun, was ich am Samstag auch tun muss. Der Ring im Hotel ist winzig, also werde ich am Samstag in den Ring steigen und viel Platz haben, um meinen Job zu machen. Diese Dinge sind wichtig", erklärte Joshua weiter.

Anzeige

Joshua: "Will zeigen, dass Boxer Gehirn haben"

Mit einem Sieg gegen Pulev würde Joshua nicht nur seine vier Weltmeister-Titel verteidigen, sondern auch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu einem der größten Boxer der Geschichte machen.

Doch solche Gedankenspiele würden ihn nicht interessieren, machte der amtierende Champion bei DAZN und Spox deutlich. "Niemand wird sich an bestimmte Sportler erinnern, die vor Jahren gewirkt haben. Die Welt dreht sich weiter. Wie lange wird man sich an mich erinnern, selbst wenn ich einer der Größten war? Maximal 100 Jahre? Ich will den Leuten nicht nur wegen des Sports in Erinnerung bleiben."

K.o.-Maschine AJ vor WM-Kampf: So hart knockte er Klitschko aus

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

Stattdessen wolle er als junger Mann gesehen werden, der sich "als Geschäftsmann gut verhalten und nach seiner Karriere ein Imperium aufgebaut hat. Das ist mir sehr wichtig. Ich will zeigen, dass wir Boxer auch ein Gehirn haben", so Joshua.