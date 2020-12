Fighting Games: The Squid House wird zur Erfolgsgeschichte

Trotz #freemelee, sagt Nintendo den Stream eines Splatoon 2-Turniers ab. Die Community ruft daraufhin mit The Squid House ein eigenes Turnier ins Leben.

In den Augen der eSports-Communities hat sich Nintendo zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert. Zahlreiche Gruppierungen kritisierten den Publisher für den Umgang mit der kompetitiven Landschaft, was in einer Implosion endete. Der Stream der nordamerikanischen Splatoon 2 Open Finals wurde von Nintendo kurzfristig abgesagt.