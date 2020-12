Darts-WM 2021: Die größten Stars mit van Gerwen, Wright, Price, Hopp

Die Darts-WM 2021 rückt immer näher. Am 15. Dezember geht es los im Ally Pally. Zwar mit weniger Zuschauern, aber trotzdem mit den großen Stars des Darts. ( Darts-WM ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER )

Neben dem Top-Favoriten Michael van Gerwen schielen in diesem Jahr noch einige andere Spieler auf den Titel.

Michael van Gerwen (Niederlande)

Der Dominator des Dartssports im letzten Jahrzehnt hat alles gewonnen, was es im Darts zu gewinnen gibt. Unglaubliche 44 Major-Titel stehen zu Buche.

Doch in diesem Jahr lief es bisher alles andere als rund bei "Mighty Mike". Der dreifache Weltmeister durchlebte das schwerste Formtief seiner Karriere.

Besonders deutlich wurde es in der Premier League. Diese hatte van Gerwen seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 2013 jedes Jahr als Tabellenerster abgeschlossen. 2020 wurde er nur Sechster.

Trotzdem liegt der Jahres-Average laut dartsdatabase.co.uk des 31-Jährigen bei 100,07. Damit liegt er in dieser Kategorie nur auf Rang zwei.

Peter Wright (Schottland)

Der Titelverteidiger geht wieder mit großen Ambitionen ins Turnier. Wright hat zwar in seiner langen Karriere "erst" vier Major-Titel eingefahren, aber spätestens seit dem Triumph im Vorjahr ist dem Schotten alles zuzutrauen.

Das tut seinem Niveau aber zumeist keinen Abbruch. In diesem Jahr hat er seit der WM mit 100,16 Punkten den höchsten Average unter den PDC-Profis gespielt.

Gary Anderson (Schottland)

Wrights Landsmann konnte das wichtige WM-Turnier in der Vergangenheit schon zweimal gewinnen. Doch 2020 war bisher kein sonderlich erfolgreiches Jahr für den "Flying Scotsman".

Der 49-Jährige hat immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Zum Beispiel als er in der Premier League deutlich gegen Gerwyn Price verlor, weil er Schmerzen im Arm hatte. Wegen der Corona-Pandemie ließ er zudem zahlreiche Turniere sausen.

Trotzdem steht Anderson am Ende des Jahres mit einem Average von 97,89 auf einem guten sechsten Rang.

Max Hopp (Deutschland)

In den Jahren 2018 und 2019 gewann er jeweils einen Titel, doch das Corona-Jahr 2020 verlief wenig erfolgreich für den Deutschen.

Lediglich beim World Cup of Darts kam er im Gespann mit Gabriel Clemens ins Halbfinale. Beim Jahres-Average schafft es Hopp noch gerade so in die Top 100. Mit 89.69 liegt er auf Position 97.