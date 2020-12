Rodler Loch: "Spiele 2026 für mich machbar"

Der dreimalige Olympiasieger hatte nach 22-monatiger Durststrecke vor zwei Wochen den Saisonauftakt in Innsbruck gewonnen und anschließend auch im sächsischen Altenberg triumphiert. Das Gewinnen fühle sich "sehr gut" an: "Es war einfach nur schön, dass es endlich wieder funktioniert", sagte der Berchtesgadener, der im Sommer deutlich mehr trainiert und mit seinem Mentor Georg Hackl am Schlitten getüftelt hatte.

Für die Ende Januar stattfindende Heim-WM, die coronabedingt vom kanadischen Whistler an den Königssee verlegt wurde, will er versuchen, "so erfolgreich abzuschneiden wie 2016", sagte Loch. Damals hatte er im Einsitzer sowie in der Teamstaffel triumphiert. Gold "würde ich nehmen", sagte der 13-malige Weltmeister lachend.