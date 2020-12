FC Schalke 04: Ralf Fährmann spielt wohl gegen Augsburg, Harit kehrt zurück

Mehrere Minuten saß Trainer Manuel Baum auf dem Podest und konnte aufgrund von technischen Problemen nichts zum Stand beim FC Schalke 04 sagen. (Bundesliga: FC Augsburg - FC Schalke am So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Fährmann spielt, "wenn er sich fit meldet"

So muss Keeper Michael Langer trotz seiner soliden Leistung gegen Leverkusen am vergangenen Spieltag wohl zurück auf die Bank.

Stammkeeper Frederik Rönnow wird die Reise nach Augsburg hingegen nicht antreten. Der Däne laboriert weiterhin an einer Oberschenkelverletzung.

Neben Fährmann wird aller Voraussicht nach auch Salif Sané in den Kader zurückkehren - und offenbar sogar direkt in die Startelf beordert. "Wenn das Gefühl bei Salif so ist, dass er bereit ist, dann spielt er auch", verriet Baum. Sané fiel zuletzt mit einer Knieverletzung aus, ist aber seit Mittwoch wieder im Training.