FC Bayern: PK mit Hansi Flick vor Union live im Ticker

Vor dem Spiel am Samstagabend spricht Trainer Hansi Flick ab 12 Uhr in der Pressekonferenz vor dem 11. Spieltag, wie er das Restprogramm 2020 bewältigen will, das auch noch ein Duell mit dem VfL Wolfsburg (Mittwoch) und den Kracher beim Tabellenzeiten Bayer Leverkusen (am kommenden Samstagabend) beinhaltet (Bundesliga: Union Berlin - FC Bayern München ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).