Formel 1, Abu Dhabi: Mick Schumacher, Debüt - freies Training LIVE im TICKER

Mick Schumacher gibt im ersten freien Training in Abu Dhabi sein F1-Debüt für sein neues Team Haas. SPORT1 begleitet die Premiere im LIVETICKER.

Bevor der junge Mann mit dem großen Namen in der nächsten Saison zum Stammpiloten bei Haas aufsteigt, fährt der 21-Jährige beim Großen Preis von Abu Dhabi im ersten freien Training erstmals für seinen neuen Rennstall ( Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi ab 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker ).

Im Anschluss an das Rennen findet in Abu Dhabi noch der Young Driver Test statt, bei dem der frischgebackene Formel-2-Champion ebenfalls im Einsatz sein wird.

SPORT1 begleitet Schumachers ersten Trainingseinsatz in der Königsklasse ab 10 Uhr LIVE im TICKER .

+++ Vettel wieder vor Schumacher +++

+++ Schumacher besser als Kollege +++

Kubica überholt Schumacher wieder überholt, der Debütant liegt damit nach 16 absolvierten Runden aktuell auf Rang 17. Momentan steht er an der Box. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Fittipaldi ist auf Platz 19 und um 4,6 Sekunden langsamer.

+++ Albon mit Dreher +++

Alexander Albon gerät mit seinem Red Bull in Kurve zwölf ins Schleudern, nachdem er zu schnell in die Kurve fährt. Die Reifen seien aber "weiterhin in Ordnung".