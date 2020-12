Rallye-Star Loeb fährt für Hamilton bei der "Extreme E"

"Beiden sind unglaubliche Fahrer. Ich freue mich sehr darauf, was sie da draußen bei den Rennen machen werden", sagte Hamilton bei der Bekanntgabe. Auch Hamiltons früherer Teamkollege Nico Rosberg tritt mit einem eigenen Team an. Am Mittwoch hatte der Weltmeister von 2016 die australische Rallye-Pilotin Molly Taylor verpflichtet, die gemeinsam mit dem Schweden Johan Kristoffersen an den Start gehen wird. Sowohl Hamilton als auch Rosberg werden selbst nicht mitfahren.