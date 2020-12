NFL: Patriots mit klarer Niederlage gegen LA Rams

Die New England Patriots mit dem deutschen Football-Profi Jakob Johnson drohen nach einer weiteren Niederlage in der NFL die Play-offs zu verpassen.

Die New England Patriots mit dem deutschen Football-Profi Jakob Johnson drohen nach einer weiteren Niederlage in der US-Profiliga NFL die Play-offs zu verpassen. Der sechsmalige NFL-Champion verlor bei den Los Angeles Rams deutlich 3:24 und steht bei noch drei ausstehenden Spielen in der Eastern Conference auf Platz zehn.